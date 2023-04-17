الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل «صحة بني سويف» يقود حملة مكثفة على عدد من المنشآت الغذائية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

قاد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الإثنين، حملة مكثفة على عدد من المنشآت الغذائية بمصاحبة فريق مراقبة الأغذية والوقائي بالمديرية وإدارة بنى سويف الصحية، وبحضور الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة.

وذلك فى إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وتداول وبيع الأغذية ومحلات بيع الأسماك والرنجه والفسيخ بمناسبة أعياد شم النسيم وقرب حلول عيد الفطر المبارك

وقام وكيل وزارة الصحة بالمرور على 6 منشآت، حيث تم تحرير محضرين مخالفة للقرار 96 لاشتراطات النظافة، وتحرير 3  محاضر مخالفة للقرار 97 بشان عدم استخراج شهادات صحيى، وتم إعدام 42 k g أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتمثل خطر داهم على الصحة العامة.

يذكر أن وكيل وزارة الصحة ببني سويف، قام بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية لبيع الأسماك والرنجه والفسيخ، وذلك فى إطار اهتمام مديريه الصحة ببني سويف بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وتداول وبيع الأغذية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتفقد وكيل وزارة الصحة 7 منشآت غذائية، حيث تم إعدام 53 كيلو من المنتجات الغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتحرير محضرين لمخالفة القرار 97 لسنة، 67، وتحرير 3 محاضر لمخالفة القرار 96  لسنة 67، وتم وقف نشاط لمنشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة

رافق وكيل وزارة الصحة خلال جولته فريق الوقائي ومراقبة الأغذية بمديرية الصحة وإدارة بني سويف بحضور الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي وعدد من المراقبين الصحيين.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

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