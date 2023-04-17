متعة هجومية ودفاع صارم.. أوسوريو في تحديات بالمهمة الأولى مع الزمالك

يستعد الزمالك لخوض المهمة الأولى له تحت قيادة المدرب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الكولومبي والذي جاء خلفا لجيسوالدو فيريرا الذي رحل لتراجع النتائج.

يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

أوسوريو سيعتمد على بعض الأفكار الخاصة بأسلوب لعبه في التدريب، والتي تمثل قوة هجومية كبيرة واعتماد على التحولات مع غلق المساحات جيدا في الدفاعات.

أولا: فتح الأطراف

- يعتمد أوسوريو بشكل كبير على فتح أطراف الملعب وإرسال العرضيات باستمرار لمهاجم قادر على التسجيل من داخل منطقة الجزاء وبالتالي سيكون للظهير الأيمن حمزة المثلثوثي دورا كبيرا في إرسال العرضيات من الجهة اليمنى، وكذلك حاتم سكر من الجهة اليسرى مع وجود ناصر منسي داخل منطقة الجزاء في عمق الملعب.

وسيعتمد أوسوريو على تكوين جبهة قوية بين زيزو والمثلوثي في اليمين وفي اليسار سكر ومصطفى شلبي بحيث يضغط المنافس بقوة من أطراف الملعب.

ثانيا: التمريرات من العمق

يعتمد أوسوريو أيضا على التمريرات القصيرة بشكل متتالي في عمق الملعب حتى يقوم بتوصيل الكرة إلى ناصر منسي لينهي الهجمة وسيعتمد المدرب الكولومبي في ذلك على دونجا في الوسط وكذلك إبراهيما نداي الذي يتواجد بالقرب من منطقة الجزاء لصنع الخطورة مثلما فعل خلال مواجهة حرس الحدود الماضية.

ثالثا: التسديد المباشر

ضمن أفكار وفلسفة أوسوريو رغبته دائما في أن يسدد لاعبي الزمالك بشكل قوي من خارج منطقة الجزاء وهذا سيعتمد من خلاله على زيزو الذي يتقن التسديد فضلا عن دونجا الذي تدرب على مدار الفترة الماضية على ذلك، ونفس الأمر لنداي الذي يمكنه أن يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء.

رابعا: الدفاع

أوسوريو يرغب دائما في الضغط على حامل الكرة بشكل جماعي وليس فردي وبالتالي سيعتمد على الضغط المكثف من الأمام والخط الدفاعي المتقدم من أجل اللعب في مساحات ضيقة واسترداد الكرة بشكل سريع ثم التحول الهجومي معتمدا على سرعات زيزو ومصطفى شلبي.