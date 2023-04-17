"مستثمري العاشر" يثمن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار

قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى دعم وتطوير القطاع الصناعي والتي من أبرزها إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية للمستثمرين.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الرخصة الذهبية قضت على تيسير البيروقراطية التي كانت تواجه المجتمع الصناعي، وسهلت على المستثمرين والمصنعين إنشاء الشركات بشكل أسهل فإنها تساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أنه في المقابل هناك عدد من التحديات التي تواجه المصنعين والتي من أبرزها صعوبة تدبير العملة وقلة الإفراجات عن البضائع التي في الموانئ.

وأضاف أيمن رضا، أن منح الرخصة الذهبية إلى المصانع سوف يكون له نتائج في زيادة خطوط الإنتاج، وزيادة الاستثمارات المباشرة، ما ينعكس على طبيعة الاستثمار في مصر، ويعطي انطباع بالإيجاب للمستثمر الأجنبي.