الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أربطة الركبة سر استبعاد عمرو السيسى من قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب

عمرو السيسي
عمرو السيسي

يغيب عمرو السيسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة المقاولون العرب المقرر لها اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

يأتي غياب عمرو السيسي عن مباراة اليوم بسبب إصابته بجزع في أربطة الركبة.

ويخضع عمرو السيسي لبرنامج علاجي في الأيام الجارية لتجهيزه للمباريات المقبلة للزمالك.

وفضل الجهاز الفني للزمالك عدم الاستعجال في الدفع بعمرو السيسي في المباريات لحين تماثله للشفاء بشكل كامل مع الفريق حتى لا تتفاقم الإصابة.

وتعتبر مباراة الزمالك اليوم أمام المقاولون العرب هى الأولى للكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني الجديد للفريق، والذي يسعى لتحقيق الفوز فيها لمنح اللاعبين دفعة معنوية.

وعانى الزمالك في بعض الفترات الماضية من نزيف النقاط بشكل كبير وتراجع النتائج على المستوى المحلي والقاري.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى 

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود حمدي "الونش"- حسام عبدالمجيد- محمد عبدالغني- مصطفى الزناري- حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف "روقا"- سيف جعفر- سيد عبدالله "نيمار"- أحمد سيد "زيزو"- محمود عبدالرازق “شيكابالا”- أحمد بلحاج- مصطفى شلبي- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي- سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة نبيه. 

عمرو السيسي المقاولون العرب مباراة المقاولون العرب الزمالك نادي الزمالك

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