دعاء حكم: محمد سامي سر نجاح مسلسل "جعفر العمدة"

وجهت الفنانة الشابة دعاء حكم الشكر للمخرج محمد سامي على المجهود الكبير الذي بذله في مسلسل جعفر العمدة والتي تظهر خلال أحداثه بشخصية شقية “جعفر” الذي يجسده النجم محمد رمضان.

ونشرت دعاء حكم عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” صورة لها من داخل كواليس المسلسل وعلقت عليها قائلة: “واحنا في أخر أيام رمضان ولسه جعفر العمدة لاممنا حواليه ومستنيين مفاجآته وكل ما ادخل مكان او اشوف حد والاقي الناس تباركلي بقلبها احمد ربنا وادعي للراجل اللي كان سبب في كل ده ولولا تعبه وتوجيهه لينا ماكناش نجحنا كده”.

وأضافت دعاء حكم: “شكر خاص للمخرج الكبير صاحب الفرح ده كله محمد سامي .. الف شكر بجد استاذ".

يذكر أن دعاء حكم شاركت فى أكثر من مسلسل خلال الأعوام الماضية حيث كانت البداية بمسلسل نسر الصعيد مع رمضان والذى قدمت فيه دور صغير، لتشارك بعد ذلك بأدوار بارزة فى مسلسلات "ليالينا 80" بطولة اياد نصار وغادة عاجل، و"الأخ الكبير" و"ضربة معلم" بطولة محمد رجب، و"ضل راجل" بطولة ياسر جلال، وحكاية "روليت" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" وحكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب".

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يعرض يومياً في شهر رمضان بشكل حصري على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً الساعه 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.