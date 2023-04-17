حملة نظافة في أبوصوير لرفع القمامة والمخلفات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، اليوم، حملة نظافة وصيانة وإصلاح الإنارة العامة، حيث تم رفع مخلفات القمامة من التجمعات السكنية بمدخل المدينة، الطريق الرئيسي، شارع المعاهدة، والصناديق الموجودة في أماكن مختلفة باستخدام سيارة المكبس.

وفيما يخص الوحدات المحلية التابعة للمركز والمدينة، تم رفع مخلفات القمامة من طريق السويس الصحراوي بقرية السبع آبار الشرقية، كما تم رفع مخلفات القمامة من طريق القاهرة الصحراوي بقرية المنايف.

وفي السياق، تم رفع مخلفات القمامة من توابع قرية أبوصوير البلد وأماكن التجمعات السكنية بالقرية، كما قامت الوحدة المحلية لقرية المحسمة الجديدة، برفع مخلفات القمامة من طريق نفيشة الكيلانية، وتابعت قرية السبع آبار الغربية، رفع مخلفات القمامة من توابع القرية.

وفيما يخص صيانة وإصلاح الإنارة العامة تم تفعيل عداد الإنارة لمحول العرب، وصيانة ٤ كشافات بطريق العرب أبوأشناف بقرية السبع آبار الغربية، كما قام قسم الكهرباء بتركيب أسلاك مقطوعة بمدخل قرية أبوصوير البلد.

وفي قرية السبع آبار الشرقية، تم صيانة كشافات إنارة عزبة أبو بخيت، كما قامت الوحدة المحلية بقرية المحسمة الجديدة، بصيانة وإصلاح كشافات إنارة طريق نفيشة الكيلانية.