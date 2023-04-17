الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة قناة السويس يزورون الشركة الوطنية للثروة السمكية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه في ظل حرص الدولة على تطوير الاستزراع السمكي وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، والعمل على توفير فرص عمل لرفع مستوى معيشة الأسر، ظهر جلياً دور الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتعد ذراع مصر للتنمية في قطاع الثروة السمكية، وصاحبة إنجازات كبيرة في تحويل مصر من مصاف الدول المستوردة للأسماك إلى مصاف الدول المنتجة وصاحبة مستوى متميز فى مجال الثروة السمكية والإستزراع السمكي.

جاء ذلك تعقيباً على زيارة 50 طالب وطالبة من جامعة قناة السويس للشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية ضمن سلسلة الزيارات التى تُنظمها  إدارة التربية العسكرية بالجامعة بالتعاون مع مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس.

بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي العميد مهندس محمد مصطفى مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز إعداد القادة بالجامعة.

بينما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم   أهمية هذه الزيارات الميدانية في التعرف على المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها، وحجم التطوير والانجاز الذي تشهده مصر على أرض الواقع بما يضيف إلي أمجاد الوطن وإنجازاته، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية وقومية عملاقة من شأنها زيادة فرص العمل للشباب، ورفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى المجالات.

وأشار الدكتور محمد غنيم أن  سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها إدارة التربية العسكرية بالتعاون مع معهد إعداد القادة بالجامعة، تشمل أيضا زيارة قيادة قوات المظلات والشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية بالروبيكى والشركة الوطنية للزراعات المحمية بالعاشر من رمضان، لافتاً إلى أن الزيارات الميدانية تحظى بإقبال طلابى كبير.

جامعة قناة السويس أحمد ذكي رئيس جامعة قناة السويس آخر اخبار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

الأكثر قراءة

حملة نظافة في أبوصوير لرفع القمامة والمخلفات

مصدر: لا تغيير فى نهاية "جعفر العمدة".. وهذا ما رفضته الرقابة

استمرار أعمال النظافة اليومية في موط بالوادي الجديد (صور)

الإحصاء: 92% من محطات الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعى والقطاع المنزلى الأعلى استهلاكًا

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح

بيان عاجل من "الأوقاف" بشأن "التكبير" فى عيد الفطر ووقت بدايته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟