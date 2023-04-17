الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد" تناشد المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الاحتفال بشم النسيم

الاحتفال بشيم النسيم
الاحتفال بشيم النسيم

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، المواطنين الراغبين فى الخروج للحدائق والمتنزهات للاحتفال بشم النسيم، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء واقي للرأس في حالة التعرض لأشعة الشمس.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح والتوجهات الهامة للمواطنين، تزامنا مع احتفالات شم النسيم اليوم الإثنين، حيث تشهد البلاد استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.


وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: "يفضل لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج، وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فالأجواء تسمح بممارسة كل الأنشطة البحرية  والاستمتاع بهم.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود  طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على  أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: 

القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 19 درجة، 

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 16 درجة، 

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، 

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة،

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة،

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى  21 درجة.
 

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشمس هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة

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