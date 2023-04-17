"تموين بني سويف" تحرر 250 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 8 حتى 14 من إبريل الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 174 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 27 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 54 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 28 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 31 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 8 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، 11 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش.

وتحرير 6 محاضر لعدم وجود ميزان، بجانب 6 محاضر للتصرف في 292 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و3 محاضر ضد تجار مواد غذائية لقيامهم بتجميع دقيق مدعم والمخصص للمخابز البلدية، حيث تم ضيط والتحفظ على 6أجواة زنة 50كجم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، و3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن مخازن السلع الغذائية لقيامه بتجميع 2.9 طن مكرونة مدعمة من قبل الدولة والتي يتم صرفها على البطاقات التموينية للمواطنين عن طريق البدالين التموينيين وذلك بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح غير المشروع منها وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرير محضر ضد بدال تمويني لقيامة بحيازة وعرض وبيع سكر تمويني ناقص الأوزان حيث تم التحفظ على كمية قدرها 200كجم سكر، ومحضر ضد أحد المسئولين عن محلات تجميع الالبان لقيامه بحيازة ألبان فرز مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل تداولها بالأسواق وتم ضبط عدد 6 آلاف لتر فرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات.

كما تم تحرير محضرًا ضد أحد تجار السجائر لحيازته وبيعه سجائر مستوردة مجهولة المصدر مهربة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير مسدد عنها الضرائب المستحقة ، وتم ضبط والتحفظ على ألف و600علبة.

بالإضافة إلى محضر ضد أحد محلات الغلال لحيازته وعرضه للبيع ذرة صفراء مجهولة المصدر وتم ضبط طن ذرة صفراء وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وتم تحرير 7محاضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة.

وتم ضبط والتحفظ على 140 كجم لحوم أبقار، و22 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و18 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، إضافة إلى إعدام 120 كرتونة زيت طعام منتهي الصلاحية.

وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، فقد تم تحرير محضرين ضد المسئولين عن إدارة طلمبات البنزين وذلك لإدارتهم طلمبات رصيف لتموين السيارات بدون ترخيص من الجهات المختصة ودون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة المصرية العامة للبترول للتعامل في المواد البترولية حيث تم ضبط ألف و700 لتر سولار بخزانات الطلمبة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرا لأحد المسئولين عن مستودعات البوتاجاز المنزلية لقيامه بالتصرف في 350 أسطوانة بوتاجاز منزلية بغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح منها وعدم قيدها بالسجلات،بجانب تحرير محضر لأحد المسئولين عن محطات البنزين لقيامه بتجميع 7 آلاف لتر بنزين بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح منها وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومحضر لأحد المسئولين عن محطات البنزين لعدم انتظامه بقيد حركة المواد البترولية (وارد) - رصيد -منصرف) بسجل 21بترول الخاص بالمحطة .

