الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المنشد أدم أحمد: تعلمت الإنشاد الدينى منذ نعومة أظافرى (فيديو)

المنشد أدم أحمد
المنشد أدم أحمد

قال المنشد أدم أحمد إنه تخرج من مدرسة الإنشاد الديني بالدفعة الثالثة عشرة، حيث تعلم المقامات، ودرس الابتهالات والأناشيد، موجهًا الشكر للشيخ محمود التهامي بعدما تعلم منه كيفية التعامل مع الطبقات الصوتية المختلفة.

وأضاف "أحمد" خلال لقائه عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن والده جعله يحب الإنشاد بعدما اكتشف موهبته أثناء قراءة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنه بدأ الإنشاد الديني منذ نعومة أظافره. 

وتابع: "تعلمت من مدرسة الإنشاد الديني علم المقامات، وبدأت أحفظ الأناشيد التي بها مؤثرات، وأجيد التعامل مع الأناشيد التي بها طبقات عالية". 

يطمح إلى أن يصبح منشدًا دينيًا مشهورًا

وأوضح المنشد أدم أحمد، أن قدوته في مجال الإنشاد الديني الشيخ محمود التهامي، لأنه يشرح بسهولة، حيث تعلم منه السلم الموسيقى، لافتًا إلى أنه يطمح إلى أن يصبح منشدًا دينيًا مشهورًا، ويعتبر أن الإنشاد الديني مستقبله، وبخاصة أنه يمدح سيدنا محمدا "صلى الله عليه وسلم".

المنشد أدم أحمد تعلم المقامات درس الابتهالات الأناشيد الابتهالات المقامات درس الابتهالات والأناشيد

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