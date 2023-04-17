مجلة هندية تدعو لزيارة شرم الشيخ: وجهة سياحية شعبية وصديقة للبيئة

دعت مجلة "curly tales" الهندية والمتخصصة في السياحة والرحلات محبي السفر حول العالم لزيارة مصر، وتحديدًا مدينة شرم الشيخ التي اعتبرتها وجهة سياحية صديقة للبيئة.

وقالت المجلة إن مصر يعرفها الجميع بالأهرامات الثلاثة، ولكن مصر بها العديد من المدن التي تستحق الزيارة منها الوجهة السياحية الصديقة للبيئة وهي مدينة شرم الشيخ والتي بات السفر إليها سهلًا للغاية، لاسيما مع تسيير شركة مصر للطيران رحلات طيران مباشرة من دبي إلى شرم الشيخ لأول مرة، وذلك في أبريل الجاري.

وبحسب التقرير تقع شرم الشيخ على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء، وهي واحدة من الوجهات الأكثر شعبية في مصر، وتقدم طيران إير كايرو رحلات مباشرة من دبي إلى المدينة مقابل أجرة اتجاه واحد بقيمة 235 دولارًا أمريكيًا.

وفي كل أسبوع، ستكون هناك رحلتان متاحتان يمكنك حجزهما لقضاء عطلة تشتد الحاجة إليها إلى هذا الموقع الرائع في مصر.

- معالم شرم الشيخ

وقالت المجلة الهندية إن شرم الشيخ منتجع ووجهة شهيرة في مصر، وغالبًا ما يشار إليها على أنها وجهة صديقة للبيئة، وسبق وتمت استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمدينة في نوفمبر 2022.

كذلك هناك العديد من العقارات والفنادق الفاخرة والأماكن التي يمكنك زيارتها في شرم الشيخ، مثل سوهو سكوير شرم الشيخ، وخليج نعمة، ومحمية رأس محمد الطبيعية.

