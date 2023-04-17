الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: توفير 58 ألف فرصة عمل متناهية الصغر للنساء الريفيات والأسر المنتجة

الدكتورة ميرفت صابرين
الدكتورة ميرفت صابرين

كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى، عن تقديم دعم نقدى شهرى للأيتام، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومن موازنة «تكافل وكرامة»، حيث يستهدف 556 ألفًا من الأيتام، بإجمالى تكلفة 2.3 مليار جنيه، سواء كان الأطفال يعيشون فى أسر طبيعية، أو أسر ممتدة، أو كافلة، أو فى مؤسسات رعاية.

وأضافت لـ"الدستور"، أن الوزارة تهتم بالأم منذ بداية حملها وحتى سن فطام الطفل، من خلال برنامج «الألف يوم الأولى فى حياة الطفل»، حيث تم تمويل 70 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو التى لديها طفل واحد، لإمدادها بمواد غذائية مختارة لتحسين تغذية الأم والطفل، وتقديم التوعية الصحية شهريًا.

وعن مشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة، أشارت إلى أنه تم توفير 58700 فرصة عمل، من خلال مشروعات متناهية الصغر للنساء الريفيات والأسر المنتجة، من مصادر تمويل متنوعة، بلغت نحو 470 مليون جنيه، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى، التابع للوزارة، يتولى صرف مبالغ النفقة للمطلقات، فى حالة تخلف الزوج عن سدادها، حماية لتلك الأسر، بإجمالى 1.070 مليار جنيه، لإجمالى 224150 سيدة من المطلقات والمهجورات، من خلال صندوق تأمين الأسرة.

وأضافت أن توجه نحو 68% من برامج الحماية الاجتماعية للمناطق الريفية، حيث ترتفع نسبة الفقر، وتحصل 74% من النساء على الدعم. 

ويعد برنامج «تكافل وكرامة» من البرامج الشابة، خاصة أن ٤٥٪ من المستفيدين منه أقل من ٢٤ عامًا، ويمثل الأقل من ١٨ عامًا ٣٦٪ من المستفيدين، مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى مبدأ ضمان الحياة الكريمة للفئات الأضعف فى المجتمع، وهم المسنون من سن الخامسة والستين لما فوق، غير المنخرطين فى سوق العمل، ولم يشتركوا فى منظومة التأمينات الاجتماعية خلال فترات عملهم، وبالتالى ليس لديهم مصدر دخل، وكذلك المرأة المعيلة والأشخاص ذوو الإعاقة غير القادرين على الكسب.

الأهلية التضامن الاجتماعي التمكين الأقتصادي للمراه التمكين الاقتصادي الحماية الاجتماعية

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