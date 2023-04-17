التفاصيل الكاملة لمصرع سائق تحت عجلات سيارته الخاصة فى حادث مروع على الطريق الإقليمى

لقي سائق مصرعه تحت عجلات سيارته، في واقعة حدثت على طريق إقليمي المنوفية، وذلك عقب قيامه بتصليح سيارته فلقي مصرعه في الحال وقامت سيارة إسعاف بنقله إلى المستشفى العام بأشمون لمحاولة إنقاذ حياته، لكنه لقي مصرعه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

وانتقلت قوة من مركز شرطة أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين، رئيس المباحث، حيث تبين له مصرع "ط، ا، ت"، 47 سائق مقيم دمياط، لقي مصرعه بسبب إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، حيث أوضح شهود العيان أنه أثناء قيادة المتوفي لسيارته المحملة بنشارة خشب على الطريق الإقليمي بالمنوفية والمار من دائرة المركز قبل كارتة الخطاطبة، انفجر إطار السيارة وأثناء قيامه برفع السيارة الكوريك لتغيير الإطار، وقعت عليه سيارته وتوفي في الحال، وتم إيداعه في المستشفى لمعاينة الطب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن، وإبلاغ أسرته.

وترجع تفاصيل وأحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد أبو العزم، مأمور مركز أشمون، يفيد باستقبال المستشفى العام، سائقًا مصابًا بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفي متأثرا بإصابته وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للتحقيق في الواقعة وبيان سبب الحادث والذي كان قدر الله أن يتوفى تحت عجلات سيارته الخاصه.

وقامت قوات مركز شرطة أشمون بتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 5270 إداري أشمون لسنة 2023، وذلك بعد سماع أقوال شهود العيان، وإرافق التقرير الطبي عن حالة الوفاة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة والتي أمرت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.