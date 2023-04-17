تجديد حبس متهم بإدارة ورشة أسلحة نارية فى البحيرة 15 يومًا

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، لإدارته ورشة تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها في مسكنه.

وعقب تفتيش مسكن المتهم عُثر بداخله على 2 طبنجة مُعدلة، 6 طبنجة محدث صوت، 7 خزينة، 20 طلقة خرطوش، مبلغ مالي، هاتف محمول، مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع، وعقب مواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها، وجرى ضبط المبلغ المالي المتحصل من نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول.