مصدر أمنى: "الداخلية" ترفع درجات الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر

كشف مصدر أمني رفيع المستوى النقاب عن انتهاء وزارة الداخلية من وضع خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، التي وجه بتنفيذها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وقال المصدر الأمني، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية؛ للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الفطر المبارك.

وأوضح أن خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، اشتملت على عدة محاور، من بينها تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين الرئيسية، والحدائق العامة، والمتنزهات، ودور السينما، والمراسي النيلية، التي يقبل عليها المواطنون خلال الاحتفالات؛ وذلك من خلال الانتشار المكثف للأقوال المتحركة والارتكازات الأمنية الثابتة، وكذلك الدفع بعناصر الشرطة النسائية في ميادين وسط القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى الدفع بقوات التدخل السريع بجميع المحاور الرئيسية.

وأضاف أن الخطة اعتمدت أيضا على تكثيف الرقابة على الأسواق؛ لضبط المتلاعبين بالأسعار، ومواجهة جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع خلال فترة العيد.

ولفت إلى أن الخطة تضمنت أيضا تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة والرئيسية، ونشر سيارات الإغاثة العاجلة؛ لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من مرتادي الطرق، بالإضافة إلى استمرار تفعيل غرف العمليات، للتعامل مع أي طارئ خلال الـ24 ساعة.

وتابع أن الخطة راعت أيضا الانتشار الأمني المكثف بمحيط كافة المنشآت المهمة والحيوية بالدولة والمتابعة والتصدي بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذي تنعم به البلاد.

وأكد المصدر الأمني، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجه بأهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ خطة تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، لا سيما للمواقف الطارئة، باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية؛ لمتابعة سير الأداء الأمني، وتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة، وحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.