الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفعيل اللجنة المشتركة.. موريتانيا والبرتغال تتفقان على الارتقاء بالعلاقات لأعلى مستوى

موريتانيا والبرتغال
موريتانيا والبرتغال

أكدت موريتانيا والبرتغال عزمهما على تحقيق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بما ينسجم مع الإرادة السياسية للحكومتين، من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى أعلى مستوى.

وذكر بيان مشترك أصدرته الخارجية الموريتانية في نواكشوط في ختام زيارة العمل التي أداها وفد حكومي برئاسة وزير خارجية البرتغال جواو جوميز كرافينيو، وضم وزير الدولة لشؤون البحار ووزيرة الدولة لشؤون الثروة السمكية في البرتغال، أن الجانبين أجريا محادثات في جو ودي ومنفتح وبناء، وتركزت على موضوعات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

- إعادة تفعيل وتوسيع اللجنة المشتركة لتشمل القطاعات ذات الأولوية

وأكد البيان أن موريتانيا والبرتغال اتفقتا على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وإعادة تفعيل وتوسيع اللجنة المشتركة لتشمل القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق.

وإعادة إطلاق المشاورات السياسية، موضوع مذكرة التفاهم الموقعة في 15 يونيو 2010، لتطوير وتعميق التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وتشجيع تبادل الزيارات الرسمية بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضح البلدان الحاجة إلى تعزيز التزام المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب مجموعة دول الساحل الخمس لتمكين هذه المنظمة الإقليمية من مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق مهمتها الاستراتيجية لصالح السلام والأمن والتنمية في المنطقة وأهمية الحفاظ على السلم والأمن العالميين، فضلًا عن تسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية. 

موريتانيا والبرتغال الخارجية الموريتانية البرتغال التعاون المجالات السياسية الطاقة المتجددة

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