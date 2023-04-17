التنسيق الحضارى يفتتح معرض "ذاكرة المدينة" فى مركز الهناجر (صور)

افتتح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، مساء أمس الأحد، معرض "ذاكرة المدينة.. عمارة وعمران القاهرة في الفترة 1881 إلى 1954" وهي فترة أعمال لجنة حفظ الآثار العربية والمجلس الأعلى للآثار آنذاك، والمقرر أن يقام خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني.

وأوضح المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز، أن فكرة المعرض تقوم على عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية القديمة والنادرة للمباني التي قامت لجنة حفظ الآثار العربية بحصرها بأمر من الخديو توفيق لحفظ الآثار وترميمها والحفاظ على المحيط العمراني، حيث يشمل المعرض علي عدة أقسام منها التعريف بلحنة حفظ التراث والآثار وتشكيلها وأهم أعضائها ونتائج عمل اللجنة من رسومات واسكتشات.

- صور للقاهرة التاريخية

ويشمل القسم الثاني صورا للقاهرة التاريخية الذي تم تصويره من أعلى أسوار القلعة وأعلى مآذن القاهرة ما يوضح النسيج العمراني للقاهرة، كما تم عرض لأهم الشوارع مثل الجمالية والمعز وباب الوزير وسوق السلاح والحواري والأزقة بالقاهرة القديمة واستعراض الحياة اليومية والأسواق الشعبية للقاهرة القديمة وتأثرها بطبيعة العمران.

وأضاف "أبوسعدة" أن دور الجهاز هو امتداد لدور هذه اللجنة، حيث يوضح المعرض دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري وجهوده في تسجيل التراث وترميمه.

وكذلك وضع حدود واشتراطات الحفاظ على المناطق ذات القيمة بالقاهرة الخديوية والتاريخية والمناطق التراثية ذات الطابع المعماري المتميز داخل القاهرة وخارجها وتسجيلها على خريطة القيمة، ويعرض المعرض لمجهودات الجهاز في الحفاظ واحياء ميدان التحرير وشارع طلعت حرب وقصر النيل والألفي وعماد الدين والفلكي.

شهد المعرض حضور العديد من الشخصيات العامة، وقيادات وزارة الثقافة والمعماريين، ولفيف من الإعلاميين.

C5836360-6E29-42FB-8AD4-1C4824118E7A

D16BCACA-00D9-4E65-854F-2D4980B4CB44

D828ED3C-F6BD-4FC9-9F03-06AA2B170659

3DD8B806-F33D-4A44-94F6-2FF2AE149F35

78C272EB-7C56-4AB8-8676-06A6B2A45939

D137BB32-C2FF-4D34-9D59-4E95A4C9875B

1979DB61-725B-42F6-B80B-BE3738992A52

F2339B48-25E0-437A-AE6C-3D1A6C88E7B2

2B9E5D2D-024E-42B3-B4F5-3823FD698396

495646C7-1025-42BC-A7D6-AEFA6CC2262D

B128ECDD-3E4D-4068-ACA8-105C0C8EA301

ADCA8FC3-C872-497C-A468-C1F8183E8C40