الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

التنسيق الحضارى يفتتح معرض "ذاكرة المدينة" فى مركز الهناجر (صور)

التنسيق الحضاري
التنسيق الحضاري

افتتح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، مساء أمس الأحد،  معرض "ذاكرة المدينة.. عمارة وعمران القاهرة في الفترة 1881 إلى 1954" وهي فترة أعمال لجنة حفظ الآثار العربية والمجلس الأعلى للآثار آنذاك، والمقرر أن يقام خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني. 

وأوضح المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز، أن فكرة المعرض تقوم على عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية القديمة والنادرة للمباني التي قامت لجنة حفظ الآثار العربية بحصرها بأمر من الخديو توفيق لحفظ الآثار وترميمها والحفاظ على المحيط العمراني، حيث يشمل المعرض علي عدة أقسام منها التعريف بلحنة حفظ التراث والآثار وتشكيلها وأهم أعضائها ونتائج عمل اللجنة من رسومات واسكتشات.

- صور للقاهرة التاريخية 

ويشمل القسم الثاني صورا للقاهرة التاريخية الذي تم تصويره من أعلى أسوار القلعة وأعلى مآذن القاهرة ما يوضح النسيج العمراني للقاهرة، كما تم عرض لأهم الشوارع مثل الجمالية والمعز وباب الوزير وسوق السلاح والحواري والأزقة بالقاهرة القديمة واستعراض الحياة اليومية والأسواق الشعبية للقاهرة القديمة وتأثرها بطبيعة العمران. 

وأضاف "أبوسعدة" أن دور الجهاز هو امتداد لدور هذه اللجنة، حيث يوضح المعرض دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري وجهوده في تسجيل التراث وترميمه. 

وكذلك وضع حدود واشتراطات الحفاظ على المناطق ذات القيمة بالقاهرة الخديوية والتاريخية والمناطق التراثية ذات الطابع المعماري المتميز داخل القاهرة وخارجها وتسجيلها على خريطة القيمة، ويعرض المعرض لمجهودات الجهاز في الحفاظ واحياء ميدان التحرير وشارع طلعت حرب وقصر النيل والألفي وعماد الدين والفلكي.                    

شهد المعرض حضور العديد من الشخصيات العامة، وقيادات وزارة الثقافة والمعماريين، ولفيف  من الإعلاميين.

C5836360-6E29-42FB-8AD4-1C4824118E7A
C5836360-6E29-42FB-8AD4-1C4824118E7A
D16BCACA-00D9-4E65-854F-2D4980B4CB44
D16BCACA-00D9-4E65-854F-2D4980B4CB44
D828ED3C-F6BD-4FC9-9F03-06AA2B170659
D828ED3C-F6BD-4FC9-9F03-06AA2B170659
3DD8B806-F33D-4A44-94F6-2FF2AE149F35
3DD8B806-F33D-4A44-94F6-2FF2AE149F35
78C272EB-7C56-4AB8-8676-06A6B2A45939
78C272EB-7C56-4AB8-8676-06A6B2A45939
D137BB32-C2FF-4D34-9D59-4E95A4C9875B
D137BB32-C2FF-4D34-9D59-4E95A4C9875B
1979DB61-725B-42F6-B80B-BE3738992A52
1979DB61-725B-42F6-B80B-BE3738992A52
F2339B48-25E0-437A-AE6C-3D1A6C88E7B2
F2339B48-25E0-437A-AE6C-3D1A6C88E7B2
2B9E5D2D-024E-42B3-B4F5-3823FD698396
2B9E5D2D-024E-42B3-B4F5-3823FD698396
495646C7-1025-42BC-A7D6-AEFA6CC2262D
495646C7-1025-42BC-A7D6-AEFA6CC2262D
B128ECDD-3E4D-4068-ACA8-105C0C8EA301
B128ECDD-3E4D-4068-ACA8-105C0C8EA301
ADCA8FC3-C872-497C-A468-C1F8183E8C40
ADCA8FC3-C872-497C-A468-C1F8183E8C40
0CED4C44-8EED-4EBF-83F0-98CE0E9F1B73
0CED4C44-8EED-4EBF-83F0-98CE0E9F1B73
الأعلى للآثار التراث العمراني والمعماري الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الحفاظ على التراث الدكتورة نيفين الكيلاني الطابع المعماري المتميز المهندس محمد أبو سعدة اليوم العالمي للتراث مركز الهناجر للفنون وزارة الثقافة

الأكثر قراءة

الصحة: توافر مصل التسمم الممبارى «البتيوليزم» بالمجان بالمنشآت الصحية ومراكز السموم الجامعية

"الأرصاد" تحذر من الأتربة العالقة فى فترة النهار على القاهرة والمحافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الكمثرى خلال شهر أبريل

الجيل: مبادرة "600 ألف باب رزق" مرحلة متقدمة من العمل الأهلى والتنموى

الصحة: استمرار عمل غرفة الأزمات المركزية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبى للاحتفال بشم النسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى