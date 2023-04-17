الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليابان: مجموعة السبع تعارض أى محاولة أحادية لتغيير الوضع فى أوكرانيا بالقوة

مجموعة السبع
مجموعة السبع

قال وزير الخارجية الياباني، هاياشي يوشيماسا، اليوم الإثنين، إن "العالم يواجه نقطة تحول"، مشددًا على أن دول مجموعة السبع تعارض أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة، وذلك في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتهديدها باستخدام الأسلحة النووية.

- التأكيد على حماية النظام الدولي القائم على سيادة القانون

وأكد "هاياشي"، خلال تصريحات أدلى بها خلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع المنعقد في منتجع "كارويزاوا" وسط اليابان، عزم مجموعة الدول السبع حماية النظام الدولي القائم على سيادة القانون، وذلك عقب مناقشة الوزراء الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح وزير الخارجية الياباني، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن دول مجموعة السبع مستعدة للتعامل مع مختلف القضايا التي تواجهها الدول الناشئة والنامية المعروفة مجتمعة باسم "الجنوب العالمي".

ومن المتوقع أن يتبادل الوزراء الآراء حول كيفية دعم هذه الدول خلال مأدبة غداء ستقام في وقت لاحق اليوم.

- الاتفاق على مواصلة دعم أوكرانيا والإبقاء على العقوبات ضد روسيا

وفي وقت سابق، اتفق وزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) على مواصلة دعم أوكرانيا والإبقاء على العقوبات ضد روسيا، والتعاون لتشديد الرقابة على الامتثال للتدابير التقييدية.

وجاء في بيان المجموعة، أكدت مجموعة السبع أنها ستبقي على عقوبات صارمة ضد روسيا، وكذلك ستواصل دعمها القوي لأوكرانيا.

 

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