رفع 100 طن مخلفات خلال حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها، وقامت برفع 100 طن مخلفات ونقلتها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال اللواء هاني بدوي، إن أقسام البيئة بأحياء غرب ووسط المدينة والوحدات المحلية بقرى تلة وبني محمد سلطان ونزلة حسين ودمشير وطوخ الخيل كثفت حملات النظافة، وذلك تحت إشراف رؤساء المجالس المحلية والأحياء، حيث تم من خلالها رفع 100 طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرى والأحياء وبصفة مستمرة ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين وحفاظا على مظهر وجمال المدينه وتوفير بيئة صحية، مشيرا إلى أنه تفقد أعمال رفع المقلب الوسيط لمدينة المنيا ونقلها إلى الظهير الصحراوي، مؤكدا على مواصلة الجهود للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف أعمال وحملات النظافة لرفع كفاءة المنظومة وتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها

وأوضح رئيس مركز ومدينة المنيا أنه كلف رؤساء المجالس المحلية والأحياء بمتابعة أعمال النظافة بالقرى والأحياء وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال الصحية.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملات النظافة، وذلك من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار اليوم بشوارع أحياء المدينة والقرى التابعة لها وتقوم بنقل المخلفات والقمامة أول بأول للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي.

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا