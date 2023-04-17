نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغين للنائب العام ضد الكيانات الوهمية الموازية

تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين ببلاغين إلي المستشار حماده الصاوي، النائب العام ضد بعض الكيانات غير الشرعية التي تقوم بإيهام بعض المواطنين الحالمين بالعمل في المجال الصحفي وخداعهم والنصب عليهم واستخراج كارنيهات غير رسمية لهم والإدعاء بتغيير بطاقة الرقم القومي إلى مراسل أو محرر أو مصور صحفى أو محرر إعلامي بمقابل مبالغ مالية.

وأكد نقيب الصحفيين في بلاغه أن تلك الكيانات الوهمية تخالف المادة ٧٧ من دستور جمهورية مصر العربية التي تشير الي أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة.



وذكر البلشي في بلاغه أنه عملا بأحكام الدستور والقانون لا توجد في جمهورية مصر العربية سوى نقابة الصحفيين المنشأة بموجب القانون 76 لسنة 1970 مشيرا إلي أن المادة 65 من قانون نقابة الصحفيين تنص علي :- ( لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيداً في جداول النقابة ..........)

وطالب نقيب الصحفيين بتطبيق أحكام المادتين 65، 103 من قانون نقابة الصحفيين والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد فى جداول النقابة ينتحل لقب الصحفى.



وجاء في البلاغ أن تلك الكيانات الوهمية لا تمت بأي صلة بنقابة الصحفيين ، وتصدر كارنيهات مقابل مبالغ مالية مستغلة اسم نقابة الصحفيين المنشأة وفقاً لاحكام القانون والدستور، مشيراً إلى أن بعض العاملين بتلك الكيانات غير مقيدين بجداول نقابة الصحفيين الأمر الذي يتوافر معه جريمة انتحال صفة صحفي وإنشاء كيان وهمي وغير قانوني ويتوافر معه أيضا جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات.



من جانبه أكد جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن مجلس النقابة قرر التصدي لظاهرة الكيانات الوهمية الموازية والتي تؤدي إلى الإساءة البالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين وتدعي أنها "نقابات" للصحفيين، وتقوم بإصدار بطاقات عضوية لمن انضموا لها تحمل صفة "صحفي".

وناشد سكرتير عام النقابة كافة الجهات الحكومية والعامة والخاصة والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات ولا مع حاملي بطاقاتها، حيث أنها كيانات غير شرعية مخالفة للقانون والدستور.

وأكد انه لا يمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، وفقاً لنص المادة 77 من الدستور والتي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة. وينظم القانون رقم 76 لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين التي يعود إنشاؤها لعام 1941.

وأكد ان نقابة الصحفيين المصريين تعلم الكافة أنها لن تتهاون في الدفاع عن تمثيلها منفردة لعموم صحفيي مصر، وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة، بما فيها الجنائية، التي تعاقب على انتحال الصفة والتزوير والنصب، تجاه تلك الكيانات المنتحلة لصفة "نقابة" الصحفيين وأعضاءها الذين يحملون بطاقاتها، ليس فقط دفاعاً عن تمثيلها لصحفيي مصر ولكن أيضاً دفاعاً عن الدستور والقانون.