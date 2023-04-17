الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البدرى: فخور بوجودى على المستوى العربى.. وتعرضت لظلم فادح فى تجربة المنتخب

حسام البدري
حسام البدري

تحدث حسام البدري، المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسى، عن تجربته الحالية مع الفريق التونسى بعد فترة وجيزة من تولى المهمة.

وعبر مدرب المنتخب الوطنى السابق، عن فخره الشديد بوجوده على طاولة الترشيحات داخل الأندية العربية الكبرى، مشيرًا إلى أنه تعرض لظلم فادح من جانب اللجنة المؤقتة التي سبق وتولت مسئولية اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد والتي قررت إقالته من منصبه.

وقال البدرى في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فخور دائما بأنني مطلوب من جانب الأندية العربية في الجزائر وتونس، وكلها أندية كبيرة ولديها جماهيرية كبيرة، وكنت مستعدًا للعمل في مصر، لكن من بداية الموسم المقبل من أجل اختيار وانتقاء اللاعبين حتى أكون مسؤولا عن النتائج وتلقيت عدة عروض في وسط الموسم الجاري لكنني اعتذرت عنها".

وأضاف: "لازلت أشعر بظلم شديد بسبب تجربتي مع منتخب مصر، وبعض المسئولين يخرجون للإدلاء بتصريحات بأنهم تأخروا في إقالتي، لكن هما من كانوا يستحقوا الإقالة من مناصبهم".

وواصل المدير الفنى السابق للفراعنة: "لم أجد مساندة أو دعمًا خلال فترة عملي مع المنتخب الوطني، ولو عاد بي للزمن كنت سأقوم بتوضيح كافة الأمور للرأي العام، والكشف عن المسئولين الذين لم يستجيبوا لمطالبنا".

وأكمل: "هناك مشاكل كثيرة تعرضنا لها واتحاد الكرة لم يساندني منها بيراميدز رفض إرسال لاعبيه وطلبت خوض مباريات ودية ولم يستجيبوا وفي النهاية كانوا يخرجون لتضليل الرأي العام".

وزاد: "أحمد مجاهد خرج إعلاميًا ليقول إنه تأخر في إقالة الجهاز الفني، هؤلاء الناس لم يكونوا أمناء على مصلحة مصر، وسأخرج بكل قوة للرد على أي شيء خلال الفترة المقبلة".

وأتم: "نتمنى التوفيق للمدرب الموجود حاليًا البرتغالى روى فيتوريا الذى تولى المهمة قبل عدة أشهر، والأهم حاليا إسعاد الشعب المصري بنتائج جيدة".

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