الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" تكرم الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 نظم مركز شباب شوبر التابع لإدارة طنطا أول بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم، والتي شارك فيها 443 متسابقًا.

جاء ذلك تحت رعاية يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتو عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب، والدكتور خالد الشرقاوي مدير إدارة الشباب والرياضة بطنطا، ومجلس إدارة مركز شباب شوبر، والمئات الطلاب وأولياء الأمور.

وأشاد الدكتور خالد الشرقاوي بحفل التنظيم وظهوره بهذه الصورة المشرفة، كما أشاد أولياء الأمور بحرص الشباب والرياضة على دعم وتنمية مهارات وقدرات أبنائهم وتشجيعهم علي حفظ كتاب الله.

ومن جانبة، أكد يسرى الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، حرص المديرية على التواصل مع الشباب في كافة المجالات، تنفيذًا  لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الشباب هم الركيزة الأساسية داخل المجتمع وهم نواة رجال المستقبل. 

وأضاف أن المديرية قامت بعقد العديد من الندوات بالشهر الفضيل علاوة على إقامة العديد من الفعاليات الكبرى بمراكز شباب من خلال الدورات الرمضانية ومسابقات القرآن الكريم، والتي أثر بالإيجاب على الشباب وجعلهم على اتصال دائم بمراكز الشباب والتي تعتبر هي همزة الوصل بين الشباب والوزارة. 

ومن جانبه، أشاد الدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب عن دائر مركز طنطا بمحافظة الغربية بدور مديرية الشباب والرياضة داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب أصبحت لها دور أساسي لتنشئة وتثقيف الشباب خلال الفترة الماضية. 

وثمن الدكتور عبد المنعم شهاب، عضو مجلس النواب، دور أولياء الأمور الذين يحرصون على حفظ أولادهم للقرآن الكريم وبذل الجهد خلال مكاتب تحفيظ القرآن الكريم.

الشباب والرياضة بالغربية تكرم الفائزين القرآن الكريم مشاركة السياحية

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