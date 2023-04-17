إصابة 13 شخصًا فى انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربى بالفيوم

أصيب 13 شخصًا، منذ قليل، بكسور وجروح وكدمات متفرقة في مختلف أرجاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة مكيروباص على طريق أسيوط الغربي قبل كوبري دمو بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق وفقد سيطرته عليها فانقلبت.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الغربي بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا مركز شرطة قسم أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة مكروباص على طريق أسيوط الغربي، قبل كوبري مدينه دمو بدائرة المركز، ووجود مصابين.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، وتحرر المحضر حيال الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.