الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد ينهئ الأنبا أرسانيوس بمناسبة عيد القيامة المجيد

رئيس جامعة الوادى
رئيس جامعة الوادى الجديد ينهئ الأنبا أرسانيوس

قدّم الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، يرافقه الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات وذلك  بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأكد رئيس الجامعة، خلال لقائه بالأنبا أرسانيوس بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة، اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن.

وقال إن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر. 

رئيس جامعة الوادى الجديد ينهئ الأنبا أرسانيوس بمناسبة عيد القيامة المجيد 

وكان الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة بعثوا برقية تهنئة، لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات والإخوة المسيحيين بالوادى الجديد بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد 

جاء فيها:
نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات يسعدني أن أهنئ نيافتكم والإخوة المسيحيين بالوادى الجديد بعيد القيامة المجيد متمنيًا لكم موفور الصحة والعافية.

مؤكدا أن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر .
 

رئيس جامعة الوادى الجديد ينهئ الأنبا أرسانيوس بمناسبة عيد القيامة المجيد 

 

رئيس جامعة الوادى الجديد ينهئ الأنبا أرسانيوس بمناسبة عيد القيامة المجيد 
رئيس جامعة الوادي الجديد بتقديم التهنئة أسقف الوادي الجديد الاحتفال بعيد القيامة المجيد كنيسة السيدة العذراء اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية الشعب المصري

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