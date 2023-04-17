الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رسالة من وزير التعليم لطلاب الثانوية المصرية فى السودان

رضا حجازى
رضا حجازى

وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة طمأنة للطلاب المصريين فى السودان.

وقال الوزير فى تصريح لـ"الدستور"، إنه سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية بشأنهم، مضيفًا: عدد الطلاب المصريين فى الثانوية السودانية 21 طالبًا.

كان شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الوزارة تنسق بشكل دائم ومتواصل مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج للاطمئنان على سلامة البعثة التعليمية المصرية البالغ عددها ١٥١ مدرسًا وإداريًا، فضلًا عن الاطمئنان على أوضاع الطلاب المصريين بدولة السودان الشقيق، وذلك نظرًا لتطورات الأحداث الراهنة هناك.

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