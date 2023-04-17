خبير سياحى: ارتفاع الإشغالات فى فنادق شرم الشيخ لنسبة 90٪ خلال إجازة عيد الفطر

قال الخبير السياحي حسن حسانين، إن هناك حالة كبيرة من الإقبال على فنادق شرم الشيخ، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وأضاف الخبير السياحي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن نسبة الاشغالات في الفنادق بمدينة شرم الشيخ من المتوقع أن تتجاوز ٩٠ ٪ خلال اجازة عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة محاولات كثيرة من أجل تنشيط السياحة تمثلت في إقامة الفعاليات الكبرى، التي ساهمت في الترويج للسياحة المصرية.



وأضاف الخبير السياحي، أن مدينة شرم الشيخ شهدت حالة من التدفق السياحي الرائع، خلال فترة إقامة قمة المناخ ما ساهم في عودة السياحة إلى مدينة شرم الشيخ مرة أخرى، عقب تأثرها بسبب أزمة كورونا.



وأوضح الخبير السياحي، أن الإعلان عن تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار خطوة ضرورية للإصلاح الاقتصادي والصناعة والزراعة والسياحة، لافتًا إلى أن التوجهات تأتى في إطار التوسع جذب الاستثمارات الأجنبية من أجل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.



وأكد الخبير السياحي، أن تنشيط السياحة سيعمل على توفير العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد، حيث إن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من الدولار من شأنه أن يعمل على تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، مشيرا إلى أن تحقيق حلم جذب ٣٠ مليون سائح سنويا إلى مصر ليس مستحيل، ولكنه يحتاج إلى خطة وتعاون مثمر من جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق هذا الحلم، الذي سيعمل على توفير النقد الأجنبي بخلاف توفير الملايين من فرص العمل، ومن ثم سيتم خفض حجم البطالة وانخفاض معدل الفقر وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، الذي من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح الخبير السياحي، أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة من أجل تخطى التحديات الاقتصادية الحالية.