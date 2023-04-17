الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع المتهمين بقتل سائق تاكسى وإصابة ميكانيكى فى الوراق

ارشيفية
ارشيفية

تجرى جهات التحقيق بالجيزة تحقيقات موسعة مع المتهمين بقتل سائق تاكسي وإصابة ميكانيكي في منطقة الوراق.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا يفيد مقتل سائق تاكسي وإصابة ميكانيكي أعلى الطريق الدائري نتيجة إطلاق النار عليهما في الوراق.

وبالتحرى تبين أن 3 أشخاص أطلقوا النار على سائق التاكسي نتيجة خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتله، بينما أصيب ميكانيكي كان بصحبته لصيانة سيارته.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الجيزة المتهمين قتل سائق تاكسي الوراق ميكانيكي

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