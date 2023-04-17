الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لأصحاب المؤهلات المتوسطة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل للشباب

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب حتى 30 سنة، بإحدى شركات المفروشات بالغربية.


وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، عمال أوفر، وعمال سنجر، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط، أو بدون، وذلك من الجنسين.


وتتميز فرص العمل المتاحة بتوافر تأمين اجتماعي، على أن يحدد الراتب بحسب المقابلة.


وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في طريق كفر الشيخ، موقف الزراعة، الغربية، أو الاتصال على 01286025337، والتواصل مع المدير المسئول حمدي رزق.
 

وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 1845 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر أبريل الجاري.
 

وتصدر وزارة القوى العاملة نشرة التوظيف الدورية كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي، باحث أول بالإدارة، وتعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوافرة في 12 محافظة، هي: «القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسماعيلية، والغربية، والمنوفية، وكفرالشيخ، ودمياط، والمنيا، وقنا، وجنوب سيناء».
 

والتخصصات المطلوبة هي: «مدرسون رياضيات وعلوم، وفنيون IT، ومشرفون مواقع، وأفراد أمن، ومندوبو مبيعات، وسيلز، ومنسقات ميدانيات، ومحاسبون، وعمال عاديون، ومسئولو تمويل، وإخصائيو تسويق، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيون، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى».

وزارة القوى العاملة فرص عمل شركات المفروشات بالغربية وظائف عمال أوفر

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