الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم فى البحيرة

ارشيفية
ارشيفية

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 4 أشخاص آخرون، بجروح  وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث  تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية وتوك توك.

وتم التحفظ على الجثة، تحت تصرف النيابة العامة، داخل مستشفى أبو حمص العام، بينما تم نقل المصابين لذات المستشفى لعمل الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك ودراجة نارية، بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة وحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها واستخراج تصاريح الدفن.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث، وتبين مصرع "صبري محمد هنداوي"، 60 سنة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، كما أسفر الحادث عن إصابة كل " أحلام محمد إبراهيم"، 54 سنة، " إبراهيم محمد إبراهيم"، 33 سنة، "عوض محمد أحمد"، 45 سنة، "علي محمد محمد القويعي "، 37 سنة، والجميع مقيمن بدائرة مركز شرطة أبو حمص، ومصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراءوتم نقل المصابون إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم والجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

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