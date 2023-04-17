أحداث مسلسل حرب الحلقة 5.. قوات الأمن تنجح في كشف جسم غريب

كشفت أحداث مسلسل حرب الحلقة 5 العثور على جسم غريب في أحد التمركزات وقوات الأمن تفحصه وتنجح في السيطرة عليه وتفجيره بعيدًا.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 5

كما كشفت أحداث مسلسل حرب الحلقة 5 عن مخطط الإرهابيين لضرب عدة أهداف، وجاء هذا الكشف من خلال قصاصات ورق استطاع أن يجمعهما الضابط عمر الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج.

و الكلمات كانت غانا-أمون- الأهرامات، وغانا تشير إلى سفارة غانا والباقي فنادق وجميعهم يشتركوا في أنهم يقعوا داخل منطقة الهرم.

وعرضت الحلقة 5 من مسلسل حرب مكالنة هاتفية بين الظافر والضابط عمر يهدد فيها الظافر الضابط، ويؤكد له أن موته عن قريب على يده ليرد الضابط عليه قائلًا "أبويا علمني اللي مع ربه لا تخاف منه ولا تخاف عليه".

مواعيد عرض مسلسل حرب

مسلسل حرب يعرض في تمام الساعة التاسعة مساءًا على قناة ON، أما موعد الإعادة الأولى فهو في الساعة الثالثة والربع مساءًا، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة الثالثة والربع عصرًا.



كما يعرض على قناة" ON دراما" في تمام الساعة 10.45 مساءًا، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 4.45 صباحًا، بينما الإعادة الثانية تكون في الساعة 12.15 ظهرًا، و الإعادة الثالثة في الساعة 4.45 عصرًا.

وتدور أحداث حرب حول مطاردات الأمن الوطني مع العناصر الإرهابية، وفيه يظهر النجم أحمد السقا بدور الإرهابي الذي تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية و يحاول عبر الحلقات فرض السيطرة والهيمنة علي الأوضاع من خلال التخريب والتدمير.