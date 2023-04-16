الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون سبور مع بشكتاش بالدوري التركي

تريزيجيه
تريزيجيه

شارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في تعادل طرابزون سبور مع بشكتاش بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري التركي.

وشارك تريزيجيه بديلا في الدقيقة 56 من عمر المباراة بدلا من برونو بيريس، بعد أن تواجد على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء.

وعاد الدولي المصري للمشاركة مع طرابزون سبور بعد غيابه المباريات الثلاثة الأخيرة بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها في مباراة عمراني سبور التي أقيمت يوم 4 مارس الماضي.

وتسببت هذه الإصابة في غياب تريزيجيه عن تشكيل منتخب مصر في مباراتي مالاوي بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وعلى الرغم أن تريزيجيه لم يسجل أي أهداف، لكنه قدم أداء جيد على مدار الـ34 دقيقة التي شارك فيها.

الدولي المصري لمس الكرة 23 مرة وله 4 تمريرات صحيحة وسدد على المرمى مرتين بنسبة دقة 100%.

كما أن له 3 مراوغات صحيحة بنسبة 100% وفاز بـ 5 صراعات هوائية وفقد الاستحواذ 8 مرات فقط.

التعادل السلبي، جعل طرابزون يحافظ على المركز السادس برصيد 45 نقطة خلف المتصدر جالطه سراي بفارق 21 نقطة.

جدير بالذكر أن تريزيجيه سجل 9 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة في 35 مباراة خاضها مع طرابزون سبور هذا الموسم.

تريزيجيه طرابزون سبور التركي بشكتاش التركي الدورى التركى

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