تجديد حبس شخصين فى اتهامهما بسرقة سيارة بالقاهرة
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين فى اتهامهما بسرقة سيارة بالقاهرة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة شخصين - "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهما سيارة "ميكروباص" المستخدمة في الواقعة ، واعترفا بارتكاب الواقعة حال توقفها بدائرة القسم ، كما اعترفا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأمكن ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما (تاجر خردة ، عاملان خردة – لأثنين منهم معلومات جنائية) .