قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين فى اتهامهما بسرقة سيارة بالقاهرة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة شخصين - "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهما سيارة "ميكروباص" المستخدمة في الواقعة ، واعترفا بارتكاب الواقعة حال توقفها بدائرة القسم ، كما اعترفا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأمكن ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما (تاجر خردة ، عاملان خردة – لأثنين منهم معلومات جنائية) .