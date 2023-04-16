رئيس نقابة المهندسين بالشرقية يقدم مقترحا لحل أزمة المجلس الأعلى

أعلن المهندس تامر سامي جعفر، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالشرقية، عن تقدمه بمقترح لحل الأزمة الحالية داخل مجلس النقابة الأعلى للمهندسين، والخلاف بين النقيب العام وبعض أعضاء هيئة المكتب والمجلس.

وقال جعفر في تصريحات له: “وصلت نقابة المهندسين بخلافتها الدائرة إلى مفترق طرق ونقطة مظلمة لا نرغبها ولا نتمناها جميعا وأصبحت الصورة ضبابية والموقف على صفيح ساخن”.

وأضاف: “أيا كان السبب الذي أوصلنا لذلك فلا بد من احترم وأؤيد جميع قرارات الجمعية العمومية طالما قانونية فهي السلطة الأعلى فى النقابة وبما أنه قد تم اللجوء للقضاء فعلينا انتظار حكمه فى تلك القرارات والتى من ثم سنرضخ لها جميعا احتراما للقضاء”.

وأطالب جميع العقلاء والحكماء من المهندسين الأفاضل شيوخها وشبابها وغيرهم إحكام العقل وتغلبة المصلحة العامة وإعلائها من أجل نقابتنا جميعا.

وأوضح أن الأزمة فى قرارين من قرارات الجمعية العمومية لا ثالث لهم هما أن يكون ممثلي النقابة فى الشركات من خارج المجلس وأن يتم حل الأمانة العامة.

وأعلن: “اتقدم لجميع مهندسي مصر بمقترح للحل من أجل المصلحة العامة فقط وهي أن يكون نصف الممثلين للنقابة فى الشركات من أعضاء المجلس والنصف الأخر من الجمعية العمومية وأن يكون الاختيار وفق أسس وشروط يخضع لها جميع المرشحين، وأن يتنازل الجميع عن بدلاتهم لصندوق المعاشات، وأيضا إعادة تشكيل هيئة المكتب بحيث تضم من أعضاء من المكملين والشعب والنقباء الفرعيين”.

وقال: “هذا حل وسطي مناسب للخروج من الأزمة الراهنة لحين انتخابات التجديد النصفي وبعد ذلك جميع الجمعيات العمومية المستقبلية أى مقترح يقدم بها يتم التصويت عليه من خلال صناديق وليس برفع الأيدى أو أوراق نعم ولا بألوانها حتى نقطع الشك باليقين فى أى تصويت".