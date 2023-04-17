"واشنطن بوست": ركود متوقع في الاقتصاد الأمريكي الأشهر المقبلة

قال الكاتب الأمريكي والمراسل الاقتصادي في صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية" ديفيد جيه لينش، إن الاقتصاد الأمريكي على وشك الدخول لركود عميق.

ركود الاقتصاد الأمريكي

وقال الكاتب الأمريكي في مقاله في واشنطن بوست، لقد تذبذب الاقتصاد الأمريكي في الأسابيع التي أعقبت انهيار بنك وادي السيليكون ، حيث أنفق المستهلكون أقل ، وأبطأت المصانع خطوط التجميع، وأصبح المصرفيون في البلاد أكثر حذراً في تقديم القروض.

إذا استمرت هذه الاتجاهات، فإن الركود الذي توقعه العديد من المحللين خلال معظم العام الماضي سيصل أخيرًا في الأشهر المقبلة.

ولكن طوال فترة التعافي من جائحة الفيروس التاجي، تحدى الاقتصاد الأمريكي البالغ 26 تريليون دولار الصعاب، وسك وظائف جديدة بوتيرة ملحوظة وتجنب الانكماش المتوقع في كثير من الأحيان.

ولكن الآن، ومع بيانات الأٍسبوع المنصرم، تراجعت مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي، حيث اشترى الأمريكيون عددًا أقل من السيارات والملابس وقطع الأثاث وانخفض ناتج التصنيع.

وارتفع إقراض البنوك التجارية بشكل طفيف فقط بعد أسبوعين من التراجع وزادت قروض الأعمال الجديدة في مارس بمقدار 30 مليار دولار فقط، وهو أقل مكسب شهري منذ منتصف عام 2021، عندما كان الوباء يتجمع بقوة، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن جانبه قال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في EY Parthenon: "أعتقد أنه من المرجح بشكل متزايد أن ينتهي بنا المطاف بنوع من الركود"، "نشهد المزيد والمزيد من الأدلة على تباطؤ النشاط الاقتصادي".

ومن جانبه قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس ، أكبر بنك في البلاد، للمحللين: إن الهزات الارتدادية من الاضطرابات المصرفية الأخيرة تجعل الركود أكثر احتمالا كما أدى الفشل المفاجئ لبنكين أمريكيين واستحواذ منافس أوروبي على Credit Suisse، العملاق العالمي، إلى جعل المؤسسات الأخرى أكثر حذراً بشأن تقديم الائتمان.

ويشارك خبراء الاقتصاد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الرأي، والذين توقعوا "ركودًا معتدلًا يبدأ في وقت لاحق من هذا العام"، وفقًا لمحضر اجتماع البنك المركزي في الفترة من 21 إلى 22 مارس ، والذي صدر هذا الشهر وبمتابعة مشاكل الصناعة المصرفية، قال خبراء بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد يتباطأ بشكل أسرع مما توقعوه في يناير.



