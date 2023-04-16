بعد قليل.. مسلسل حرب الحلقة 5.. ترقب وإثارة بعد سقوط ابن شقيقة الظافر

تذاع بعد قليل مسلسل حرب الحلقة 5 بطولة الفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج، والتي تعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً وسط تفاعل واضح منذ بدء عرضها في يوم 21 من رمضان، إذ أن حلقاتها تقتصر على 10 حلقات فقط.

مسلسل حرب الحلقة 5

وكانت قد انتهت حلقة أمس نهاية مثيرة وذلك بمطاردة الضابط عمر والمقدم شريف للإرهابي "عثمان" الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، وكذلك ابن شقيقته وزوجته، وذلك بعد هروبهما من قوات الأمن الوطني من سيناء متوجهين إلى القاهرة، عقب كشف قوات الأمن مكانهما وسرعة ترصدهما لهما على أبواب مدينة العريش قبل الهروب.

ونتج عن هذه المطاردة سقوط ابن شقيق الإرهابي "الظافر" أو عثمان، وهروب الظافر مسرعًا هو وزوجة ابن شقيقته دون الاستجابة إلى صرخاتها للتوقف من أجل إنقاذ زوجها ابن شقيقة الظافر.

والمسلسل من بطولة عدد من الفنانين وهم أحمد السقا ومحمد فراج، وكذلك الفنانين أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب على 10 حلقات فقط.

موعد عرض مسلسل حرب

ويعاد المسلسل الساعة 3.15 صباحاً و3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء كما يعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

قصة مسلسل حرب

ويتناول المسلسل مطاردات الأمن الوطني مع العناصر الارهابية، وفيه يظهر النجم أحمد السقا مجسدًا دور الإرهابي تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ثم يحاول عبر الحلقات فرض السيطرة والهيمنة علي الأوضاع، و من هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها، وذلك في مغامرة درامية جديدة للسقا.

بينما يقدم الفنان محمد فراج دور ضابط أمن وطني يكشف عمليات ذلك الإرهابي وجماعته.