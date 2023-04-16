ريم بسيوني تناقش روايتها "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" الثلاثاء

من قلب القاهرة التاريخية، تلتقي الروائية ريم بسيوني مع قرائها، الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة أحدث أعمالها رواية "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين"، الصادرة عن "دار نهضة مصر"، وذلك بالمركز الثقافي "تكية مسافر"، الواقع بالقرب من مسجد السلطان حسن وجامع الرفاعي، في تمام التاسعة مساء.

رواية الحلواني

تُعد "الحلوانى.. ثلاثية الفاطميين" هى الرواية العاشرة لبسيوني، وتدور حول 3 قصص عن ثلاث شخصيات مهمة في العصر الفاطمي؛ القائد جوهر الصقلي الذي فتح مصر، والوزير بدر الجمالي والي عكا، والقائد صلاح الدين الأيوبي.

تتناول الرواية حياة هؤلاء الأشخاص الذين أثروا في التاريخ المصري، فالقائد العسكري جوهر الصقلى كان قد أسس القاهرة وتابع أحفاده مسيرته وصنعوا الحلوى التي تميز بها العصر الفاطمي فى مصر.

أما القائد الأرميني بدر الجمالي والي عكا، فقد استعان به المستنصر بالله الفاطمى للمساعدة في القضاء على آثار الشدة المستنصرية، بعد أن عينه قائدًا للجيش ورئيسًا للوزراء.

وتروي القصة الثالثة في الرواية، محور المناقشة، قصة صلاح الدين الأيوبى الذي حمى مصر من الصليبيين، وحكمها بعد القضاء على الفاطميين ومذهبهم الشيعي.

كتابة تاريخية

تكمل الكاتبة في هذا العمل ما بدأته من كتابة تاريخية عن عصور الإسلام المستقلة بدءا من العصر الطولوني، ثم العصر الفاطمي، والعصر المملوكي.

وتعد ريم بسيونى من أبرز الكاتبات المعاصرات في الوقت الراهن، والتي أولت اهتمامًا خاصًا بكتابة الرواية التاريخية.

تعمل بسيوني أستاذة في الجامعة الأمريكية، وهى الفائزة بعدد من الجوائز كجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس ثلاثية المماليك"، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق"، وجائزة التفوق فرع الآداب.

ومن أعمالها الأخرى؛ "الحب على الطريقة العربية"، و"رائحة البحر"، و"بائع الفستق"، و"الدكتورة هناء"، و"سبيل الغارق"، و"أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"، و"أشياء رائعة"، كما صدر لها عدد من الكتب العلمية عن دور نشر أجنبية.