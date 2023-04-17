"رسالة الإمام".. ما أبرز النقوش المكتوبة على مشهد "الشافعي" بالقاهرة ؟

عندما جاء صلاح الدين الأيوبي فى مصر قبل إنقراض الدولة الفاطمية أنشأ مدرسة شافعية بجوار جامع عمرو؛ وعندما أصبح سلطان مصر أمر فى سنة 572 هجرياً (1176-1177) ببناء مدرسة بالقرب من مشهد الإمام الشافعي؛ تضمن على تابوت فاخر من الخشب شكله منشور مستطيل يعلوه جزء هرمي وكتب عليه بعض الآيات بالخط الكوفي نصها:" بسم الله الرحمن الرحيم وإن ليس للإنسان إلا ما سعا (كذا) وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى .. هذا قبر الفقيه الإمام محمد ابن إدريس أبن العباس بن عثمان ابن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن الهاشم بن المطلب بن عبد مناف ولد رضى الله عنه سنة خمسين ومائة وعاش إلى سنة أربع ومائتين مات"؛ وهو ما أشار إليه المؤرخ الفرنسي جلستون فييت وترجمه الى العربية حسن محمد الهواري ونشر فى مقاله له بعنوان "النصوص التاريخية بمشهد الإمام الشافعي" بمجلة الهلال فى 1 يناير 1934.

احترم السلاطين الأيوبيون الذين جاءوا بعد صلاح الدين مشهد الإمام الشافعي ولحظوه بعنايتهم، ودفن السلطان الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين بجوار الإمام الشافعين وكذلك أمه شمسه؛ إلا أن موضع قبريهما داخل المشهد مايزال غير معروف إلى الآن.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدي وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.