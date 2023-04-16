الحلقة 25 الكبير أوي 7.. الكبير يأمر بتلغيم الدوار للقضاء على حفني الديب

حضر حفني الديب المجرم الخطير الذي يلعب دوره الفنان كمال أبو رية إلى دوار الكبير أوي عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي مرة أخري لتناول الغداء مع العائلة ضمن أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 7.

احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25

واستقبله كل من العترة الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفي غريب، وشقيقه جوني الصغير الذي يجسد شخصيته الفنان عبد الرحمن أحمد، خلال احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25 بالفرح والسعادة، مهللين: "جدو حفني الحرامي جه، جدو حفني الحرامي جه"، وطلب منه العترة أن ينضم ويسرق معه قائلا: "خدني معاك يا جدو أنا معايا سلاح وصاحبي مسميني العترة القماص"، ليرد عليه حفني الديب: "قصدك القناص"، ليجيبه العترة قائلا: "لا قماص عشان بزعل بسرعة"، ويدخل الجميع إلى الدوار.

ويأتي الكبير عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، خلال احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25 أثناء تناول الغداء وهو يتحدث في هاتفه المحمول قائلا: "صح كده البيت كله وحوالين الدوار أصبح ملغم، طب حطوا على كل مكان لغم علامة وابعتوه على جروب الواتس بتاع العائلة عشان العائلة بس اللي تاخد بالها وأي حد غريب يفرقع"، لتنتهي الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 7، اليوم الأحد.



مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25

يمكن مشاهدة الحلقة الـ 25 في مواعيد العرض والتي تكون في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساءً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساءً.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.