الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحداث الحلقة 25 من الكبير أوي 7.. حفني الديب يخطف جوني الصغير

الكبير أوي
الكبير أوي

جلس حفني الديب المجرم الخطير الذي يجسد شخصيته الفنان كمال أبو رية، مع جوني الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي ليتم زواجه من الكبيرة فحت التي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم ضمن أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 7.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 7

وسرق حفني الديب المجرم الخطير الذي يجسد شخصيته الفنان كمال أبو رية، خاتم جوني شقيق الكبير، وسكرية وكوب شاي، بسبب حبه الشديد للسرقة المستمرة ضمن أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 7، إلا أن الكبيرة فحت التي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم تطلب منه إعادة كل هذا وأن يكف عن الهزار.

الحلقة 25 "الكبير أوى 7".. فزاع يخبر الكبير بمكان حفنى الديب

المنصات والقنوات الناقلة وترددها العارضة مسلسل الكبير أوى 7

ويخرج جوني الصغير الذي يجسد شخصيته الفنان الطفل عبد الرحمن أحمد، ويسأل حفني الديب قائلا: "هو انت عمو حفني الديب الحرامي والمجرم"، ليكتفه الأخير بالحبال والشاش ويخطفه وهو الأمر الذي يثير خوف جوني.

وأظهر حفني الديب، جوني الصغير بعدما طلبت منه هذا الكبيرة فحت، ليخرج بالفعل حفني الديب الذي يجسد شخصيته الفنان كمال أبو رية الطفل،  ويطلب جوني الكبير من جوني الصغير أن يعود لغرفته سريعًا بسبب خوفه عليه، في أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 7.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير اوي 7 الكبير اوي الجزء السابع الكبير اوي الجزء 7 مسلسل الكبير أوي 7 مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 25 مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 مواعيد مسلسل الكبير مسلسل الكبير أوى 7 رمضان 2023 مسلسل رمضان 2023 حلقة الكبير قوى 22 مسلسل الكبير أوى 7 الحلقه الخامسة والعشرين مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 مسلسل الكبير أوى 7 حلقه 25 موعد مسلسل الكبير أوى 7 مواعيد مسلسل الكبير أوى 7 رمضان 2023 أحمد مكى watch it مسلسلات المتحدة المتحدة مربوحة شهر الفرحة مسلسل الكبير اوى الجزء السابع

الأكثر قراءة

بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم

ارتفاع عدد ضحايا بيارة الصرف الصحى فى حلوان لـ 6 مواطنين

التصريح بدفن جثة شاب عثروا عليه ملقى بأحد الشوارع فى السلام

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. "جعفر" يطلق "عايدة" بعد اعترافها بحبها له

محافظ القاهرة يشرف على عمليات إنقاذ عمال تعرضوا لاختناق في حلوان

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. "عايدة" تتهم "جعفر" بالتسبب فى إجهاضها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى