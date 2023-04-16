أحداث الحلقة 25 من الكبير أوي 7.. حفني الديب يخطف جوني الصغير

جلس حفني الديب المجرم الخطير الذي يجسد شخصيته الفنان كمال أبو رية، مع جوني الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي ليتم زواجه من الكبيرة فحت التي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم ضمن أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 7.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 7

وسرق حفني الديب المجرم الخطير الذي يجسد شخصيته الفنان كمال أبو رية، خاتم جوني شقيق الكبير، وسكرية وكوب شاي، بسبب حبه الشديد للسرقة المستمرة ضمن أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 7، إلا أن الكبيرة فحت التي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم تطلب منه إعادة كل هذا وأن يكف عن الهزار.

ويخرج جوني الصغير الذي يجسد شخصيته الفنان الطفل عبد الرحمن أحمد، ويسأل حفني الديب قائلا: "هو انت عمو حفني الديب الحرامي والمجرم"، ليكتفه الأخير بالحبال والشاش ويخطفه وهو الأمر الذي يثير خوف جوني.

وأظهر حفني الديب، جوني الصغير بعدما طلبت منه هذا الكبيرة فحت، ليخرج بالفعل حفني الديب الذي يجسد شخصيته الفنان كمال أبو رية الطفل، ويطلب جوني الكبير من جوني الصغير أن يعود لغرفته سريعًا بسبب خوفه عليه، في أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 7.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.