الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 25 الكبير أوي 7.. الكبيرة فحت تقف ضد الكبير لزواجها من حفني الديب

الكبيرة فحت
الكبيرة فحت

رفض الكبير أوي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي زواج عمته الكبيرة فحت التي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم من المجرم الخطير حفني الديب الذي يجسد شخصيته الفنان كمال أبو رية ضمن أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 7.

 

احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25

ووقف الكبير أوي أمام عمته الكبيرة فحت، خلال احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25 ويقول: "الفاتحة اللي قريتها دلوقتي يا عمتي اعتبريها أنك قريتها على روحه، من بين كل الناس ملقتيش غير حفني الديب".

وتقف الكبيرة فحت أمام الكبير، وتتحدث معه خلال احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25 قائلة: "انت بتقف قدام عمتك، طب حفني الديب في حمايتي وانت عارف يعني ايه في حماية الكبيرة فحت".

ورصد الكبير أوي عمدة المزاريطة مكافأة مالية كبيرة وشهادة استثمار لمن يجد حفني الديب، بسبب العدواة القديمة التي وقعت بينهما وبين والد الكبير.

ومن المقرر أن يستمر دور الفنان كمال أبو رية في دور المجرم الخطير حفني الديب ضمن ضيوف الشرف في الحلقة 25 والحلقة 26 المقرر عرضها غدا الاثنين.

الحلقة 25 "الكبير أوى 7".. فزاع يخبر الكبير بمكان حفنى الديب

المنصات والقنوات الناقلة وترددها العارضة مسلسل الكبير أوى 7

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

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