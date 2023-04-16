موعد عيد الفطر المبارك 2023.. أيام قليلة تفصلنا عن التكبيرات

أيامٌ قليلة تفصلنا عن موعد عيد الفطر 2023، إذ بدأت محركات البحث يتصدرها موعد عيد الفطر هذا العام، وذلك قبل رؤية الهلال كما تنفذه دار الإفتاء في كل عام، والذي غالبا ما يتوافق مع الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في كل عام، إذ يرصد المعهد وفقا للفلك موعد العيد وبعض المناسبات التي ترتبط به، ما يجعل المواطنون يبحثون عن موعد الأعياد والتي بالتالي تتصدر عمليات البحث.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مواعيد صلاة عيد الفطر 2023 في مصر بمختلف المحافظات، من المقرر لها أن تكون يوم الجمعة المقبل الموافق 21 أبريل 2023، وهو أول أيام العيد، وذلك كما حددتها الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، إضافة إلى تأكيد المعهد بأن الرأي النهائي لموعد عيد الفطر سيكون لدار الإفتاء المصرية، وبالتالي سينتظر المصريون تأكيدات دار الإفتاء وفقا للرؤية المقررة.

موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الهلال الجديد لموعد عيد الفطر المبارك 2023، يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها، وذلك لمدة تتراوح بين 24 دقيقة إلى 29 دقيقة.

وأكد المعهد الفلكي أنه في عددٍ من العواصم للمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم، وذلك لمدة تتراوح بين 10 إلى 35 دقيقة.

يذكر أن عمليات البحث عن موعد عيد الفطر 2023 وموعد صلاة العيد تتزايد على محركات البحث خلال الأيام الماضية، وحتى الآن يظل التساؤل محل اهتمام المصريين.