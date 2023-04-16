قرب واتسلي.. إقبال كبير علي التسالي قبل أيام من عيد الفطر

انتعشت مبيعات التسالي مع اقتراب عيد الفطر حيث شهدت عدة محال إقبالاً كبيرًا من المواطنين، حيث بدأت الاستعدادات من قبل تجار التسالي والمكسرات خلال الفترة الماضية وافترشت المحال ببضائع لتلبية احتياجات الزبائن في هذا الموسم.

قال محمود البنا، صاحب مقلة لبيع التسالي والحلوى إن العمل جاري طوال العام والشراء ولا يتوقف لكن في المناسبات تزداد وتيرة الشراء خاصة قبل الأعياد، وفي هذا العام بدأنا مبكرًا عرض البضائع لأن الأمر لم يقتصر هذا العام على عيد الفطر، فقط بل سبقه عيد القيام المجيد للأخوة المسيحيين واعياد شم النسيم، فضلاً عن عيد الفطر الذي يحل علينا بعد أيام قليلة.

أضاف البنا أن الإقبال هذه الأيام على الشراء متوسط ومن المتوقع أن يزداد مع اقتراب العيد فذروة الموسم الخاص يكون يوم الوقفة حيث تزدحم المحال بشكل كبير ويأتي المواطنين لشراء التسالي والحلوى لتقديمها للزائرين خلال أيام العيد وكذلك أيضًا، لإسعاد الاطفال بحلوى العيد.

وعن أسعار المنتجات يقول البنا إن المنتجات المستوردة فقط، هى من نحرك سعرها لكن المصنّعة محليًا سعرها مستقر وعن أسعار التسالي يقول:"كيلو اللب السوبر وصل سعره لـ96 جنيهًا، والسوري ما بين 48 و50 جنيهًا للكيلو وسعر اللب الأبيض بسعر 104 جنيهات، كما يبدأ سعر الفول السوداني في المحلات 50 جنيهًا للكيلو ويصل إلى 75 جنيهًا بحسب النوع، وسعر السوداني المقشر ما بين 52 - 60 جنيهًا للكيلو وسعر الحمص 48 جنيهًا.

التسالي

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