الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

علي فرج يتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

علي فرج
علي فرج

توج علي فرج لاعب أندية وادى دجلة، ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، عقب تغلبه في المباراة النهائية على البيروفي دييجو الياس، المصنف الأول عالميًا، بنتيجة (3-1)، بواقع نقاط (13-11)(5-11)(11-8)(11-9)، في مباراة استغرقت 59دقيقة.

وشارك 9 لاعبين من أندية وادى دجلة ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، والتي انطلقت يوم 9 أبريل الجاري بمدينة برمنجهام، وهم: علي فرج، ويوسف إبراهيم، ومازن هشام، ويحيي النوساني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم، بمجموع جوائز 179 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وتعتبر إحدى البطولات البلاتينية للإسكواش.

وصعد علي فرج لاعب وادى دجلة للمباراة النهائية لبطولة بريطانيا للإسكواش، بعد فوزه على زميله في النادي مازن هشام بنتيجة (1-3) بواقع نقاط (4-11) (4-11)( 8-11) (11-2) في مباراة استغرقت 42 دقيقة، ويواجه "فرج"، المصنف الخامس عالميًا في المباراة النهائية اللاعب البيروفي دييجو إلياس المصنف الـثاني عالميًا.

فيما تخوض الدجلاوية نوران جوهر المصنفة الأولي عالميًا المباراة النهائية أمام اللاعبة المصرية نور الشربيني المصنفة الـثالثة عالميًا، بعد تغلبها على اللاعبة النيوزيلندية جويل كينج المصنفة الـرابعة عالميًا، بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-3)(11-9)(11-1)، في مباراة استغرقت 33 دقيقة.
وانطلقت بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش يوم 9 أبريل الجاري، وتستمر المنافسات حتى يوم 16 من الشهر الجاري بمدينة برمنجهام بمشاركة 9 لاعبين من أندية وادى دجلة وهم علي فرج، ويوسف إبراهيم، ومازن هشام، ويحيي النوساني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم، بمجموع جوائز 179 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وتعتبر إحدى البطولات البلاتينية للإسكواش.
توج علي فرج  لاعب أندية وادى دجلة ، ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، عقب تغلبه في المباراة النهائية على البيروفي دييجو الياس.

نوران جوهر مباراة النهائي لاعب وادي دجلة روان العربي هانيا الحمامي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش

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