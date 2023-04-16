التعاملات المسائية| سعر اليورو اليوم الأحد 16-4-2023 مقابل الجنيه لحظة بلحظة

سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الأحد الموافق 16 أبريل 2023 مقابل الجنيه المصري، سجل استقرارًا في عدد من البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية، حيث نشر البنك المركزي المصري متوسط أسعار العملات على موقعه الإلكتروني ليسجل اليورو نحو 33.96 جنيه للشراء، 34.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الأحد

ينشر «الدستور» خلال التقرير التالي آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 خلال التعاملات المسائية، في السوق المصرفي المصري، ليسجل متوسط سعر اليورو اليوم نحو 33.96 جنيه للشراء، و34.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

نستعرض نشرة بآخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 خلال التعاملات المسائية في عدد من البنوك المصرية والعربية العاملة في مصر.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 استقرارًا حيث بلغ 33.75 جنيه للشراء، و34.10 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 نحو 33.42 جنيه للشراء، و33.81 جنيه للبيع، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لبنك القاهرة، ، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.42 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.



سعر اليورو في بنك البركة

بلغ سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الأحد الموافق 16 أبريل 2023 في التعاملات المسائية استقرارًا في بنك البركة ليسجل نحو 33.39 جنيه للشراء، و33.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، بلغ نحو 33.86 جنيه للشراء، و34.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

نشر الموقع الرسمي لبنك فيصل الإسلامي آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد اليوم 16 أبريل 2023، مقابل الجنيه المصري اليوم ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع، داخل بنك فيصل الإسلامي.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع.