الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

1000 حمدالله على السلامة الحلقة 25| سميحة تعرف قصة حب حسام وسماح

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

عرضت شبكة قنوات سي بي سي قبل قليل مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 25 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات الموسم الدرامي رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 25

وشهد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 25 تطورات كثيرة في تواجد سميحة وأسرتها تائهين في الصحراء، حيث يصل أكرم وحسام “محمد ثروت وأحمد عبد الوهاب” لإنقاذ الجميع ومعهم مياه وطعام و بنزين، و يكتشف أن سيارة علي تحتاج سولار وليس بنزين، يحاولون اقناع علي باستخدام البنزين بدل السولار و لكنه يخشى على سيارته.

ويذهب حسام مره أخرى برفقة أكرم لشراء السولار، تلمح فوقية بعلاقة سماح و حسام و تزغرد و لكن سميحة و سماح تطلب منها الصمت، يكتشف حسام ان سيارته غاصت في الصحراء، تخبر سميحة ابنتها سماح عن اعجابها بموقف حسام معها و تؤكد لها ان الرجال يظهرون في المواقف الصعبة.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة مسلسل كوميدي اجتماعي يقدم النجمة يسرا بشكل مختلف ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم والنجمات منهم شيماء سيف ومحمد ثروت ومحمد محمود وسماء إبراهيم.

كما يتواجد في بطولة المسلسل عدد من الشباب منهم مايان السيد وأدم الشرقاوي ومطرب المهرجانات عنبة وبمشاركة مميزة من الفنان علاء مرسي والفنانة غيمان السيد وأوتاكا وعدد من النجوم.

المسلسل من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض العمل على شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.

1000 حمدالله على السلامة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 25 يسرا مسلسلات رمضان 2023 مسلسل يسرا موعد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 25 الحلقة 25 من مسلسل 1000 حمدلله على السلامة مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة الخامسة والعشرون مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

انخفاض حرارة ورياح.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة طقس الغد

بالأسماء.. 6 مصابين فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية - مطروح

بعد قليل.. عرض الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة على دى إم سى دراما

الجيش السودانى يعلن هروب قائد قوات الدعم السريع "حميدتى"

"تحت الوصاية" الحلقة 10.. منى زكي تفكر في طريقة لسداد القرض؟

يحكى سيرة الشافعي.. موعد عرض الحلقة الـ25 من "رسالة الإمام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى