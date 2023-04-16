1000 حمدالله على السلامة الحلقة 25| سميحة تعرف قصة حب حسام وسماح

عرضت شبكة قنوات سي بي سي قبل قليل مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 25 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات الموسم الدرامي رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 25

وشهد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 25 تطورات كثيرة في تواجد سميحة وأسرتها تائهين في الصحراء، حيث يصل أكرم وحسام “محمد ثروت وأحمد عبد الوهاب” لإنقاذ الجميع ومعهم مياه وطعام و بنزين، و يكتشف أن سيارة علي تحتاج سولار وليس بنزين، يحاولون اقناع علي باستخدام البنزين بدل السولار و لكنه يخشى على سيارته.

ويذهب حسام مره أخرى برفقة أكرم لشراء السولار، تلمح فوقية بعلاقة سماح و حسام و تزغرد و لكن سميحة و سماح تطلب منها الصمت، يكتشف حسام ان سيارته غاصت في الصحراء، تخبر سميحة ابنتها سماح عن اعجابها بموقف حسام معها و تؤكد لها ان الرجال يظهرون في المواقف الصعبة.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة مسلسل كوميدي اجتماعي يقدم النجمة يسرا بشكل مختلف ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم والنجمات منهم شيماء سيف ومحمد ثروت ومحمد محمود وسماء إبراهيم.

كما يتواجد في بطولة المسلسل عدد من الشباب منهم مايان السيد وأدم الشرقاوي ومطرب المهرجانات عنبة وبمشاركة مميزة من الفنان علاء مرسي والفنانة غيمان السيد وأوتاكا وعدد من النجوم.

المسلسل من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض العمل على شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.