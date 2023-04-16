الكورة في رمضان.. هزيمة مفاجئة للأهلي أمام الوداد في دور المجموعات الإفريقي 2017

في الخامس والعشرين من شهر رمضان الموافق يوم 20 يونيو 2017 خسر الأهلي أمام فريق الوداد المغربي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء في الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا وأدارها الحكم الجزائري مهدى عبيد شريف وسجل الهدفين فابريس أونداما ووليد الكرتي في الدقيقتين 48 و78.

بداية المباراة كانت هادئة وفي الدقيقة 17 مرر مؤمن زكريا الكرة إلى أجاي لكن الحارس تدخل وأبعد الكرة وحصل الوداد على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 31 سدد منها الأصباحي كرة قوية أمسكها شريف إكرامي وفي الدقيقة 42 قطع عمرو السولية الكرة في وسط الملعب ومررها على حدود منطقة الجزاء إلى عبدالله السعيد الذي حاول المرور لكن المدافع أبعد الكرة.

كاد الوداد يخطف هدف التقدم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من كرة عرضية إستقبلها أشرف بن شرقي بصدره وفشل في توجيهها داخل الشباك.

بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني سجل فابريس أونداما الهدف الأول للوداد بعدما إستغل كرة مرت من أحمد حجازي وسددها مباشرة داخل المرمى.

حاول الأهلي العودة للمباراة وحصل على ركلة حرة في الدقيقة 55 مرر منها على معلول كرة عرضية أبعدها الدفاع ورد بن شرقي بتسديدة قوية لكن بعيدا عن المرمى وأجرى حسام البدري المدير الفني للأهلي التغيير الأول بنزول صالح جمعة بدلا من وليد سليمان ثم أشرك عمرو جمال بدلًا من عمرو السولية لكن الوداد نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76 بضربة رأس لوليد الكرتي.

كاد الأهلي يقلص الفارق في الدقيقة 79 بعدما سدد على معلول كرة قوية مرت بجوار القائم وأجرى البدري التغيير الأخير بنزول كريم نيدفيد بدلًا من مؤمن زكريا وأهدر نيدفيد أخطر فرص الأهلي بعدما تهيأت له الكرة في مواجهة المرمى لكنه سددها بغرابة فوق العارضة.

مثل الأهلي: شريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد حجازي وسعد سمير وعلي معلول وعبدالله السعيد وعمرو السولية "عمرو جمال ق 70" وحسام عاشور ووليد سليمان "صالح جمعة ق 59" ومؤمن زكريا "كريم نيدفيد ق 81" وجونيور أجاي.