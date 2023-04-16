الزمالك مع المقاولون وسموحة ضد الأهلي وديربي القناة أهم مباريات الأسبوع 26 للدوري

تبدأ غدا الإثنين مواجهات الأسبوع السادس والعشرين وتستمر لمدة 4 أيام وستكون البداية مع القطبين الأهلي والزمالك.

حيث يحل الأهلي المتصدر برصيد 50 نقطة نقطة ضيفا على فريق سموحة في التسعة والربع مساء الغد على ستاد برج العرب بالاسكندرية وفي نفس التوقيت يلتقي الزمالك الذي يحتل المركز الرابع برصيد 39 نقطة مع المقاولون العرب باستاد القاهرة.

وتتواصل مواجهات الأسبوع السادس والعشرين يوم الثلاثاءالمقبل بإقامة مباراتين الأولى بين ابنى وأسوان فى التاسعة والربع مساءً على ستاد بتروسبورت والثانية في نفس التوقيت حيث يستضيف بيراميدز فريق الداخلية على ستاد الدفاع الجوي.

وتقام ثلاث يوم الأربعاء المقبل حيث يستضيف طلائع الجيش فريق فيوتشر فى التاسعة والربع مساءً على ستاد جهاز الرياضة العسكرى وفي نفس التوقيت يحل حرس الحدود ضيفا على البنك الأهلى على ستاد القاهرة الدولى ويلتقي فاركو مع غزل المحلة باستاد برج العرب بالاسكندرية.

وتختتم مباريات الأسبوع السادس والعشرين يوم الخميس بمواجهتين في غاية القوة الأولى ديربي القناة بين المصري والإسماعيلي في التاسعة والربع مساء على ستاد برج العرب بالاسكندرية والثانية بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندرى فى نفس التوقيت على ستاد السلام.

ترتيب فرق الدوري الممتاز قبل الأسبوع 26