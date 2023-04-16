الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"1000 حمدالله على السلامة" الحلقة 25| حسام في طريقه لإنقاذ عائلة سميحة

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

ننشر خلال التقرير التالي تفاصيل مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 25 بطولة النحمة يسرا وعددا من النجوم ويعرض العمل على شبكة قنوات سي بي سي.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 25

وشهد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 25 عددا من الأحداث حيث تشعر سميحة "يسرا" بالعطش هي وأبنائها بينما فوقية تشرب المياه و تخبرهم انها ليست بخير، تعنف سميحة الحسيني وترفض فوقية إعطائهم ماء.

يخبر مجدي أكرم ان خرطوم البنزين مقطوع و سيتم الانتهاء من تصليح السيارة بعد 24 ساعة، يتصل الضابط حسام بأكرم و يخبره بما حدث و يطلب منه الذهاب معه للفيوم بعد تعطل سيارته، يطلب حسام من أكرم الاتصال بسمير لمعرفة المكان في الفيوم ولكنه يجد هاتفه مغلق، يتصل أكرم بسمير ويسأله عن مكان الجدة سوسو ويخبره انها موجوده في قرية تونس بالفيوم، يصل حسام عن طريق الجي بي اس التي ارسلته له سماح ويحاول حسام "أحمد عبد الوهاب" إنقاذ سميحة واسرتها.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تقدم شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية النجمة الكبيرة يسرا بشكل مختلف في مسلسلها الجديد 1000 حمد الله على السلامة وسط مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا منهم الفنان محمد ثروت والفنانة شيماء وبمشاركة عدد كبير من الشباب منهم الفنان آدم الشرقاوي ومايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة وبمشاركة مميزة للفنان الكبير محمد محمود وبيومي فؤاد وسماء إبراهيم وعلاء مرسي وعدد كبير من الشباب سيف وضيوف الشرف ومسلسل 1000 حمدالله على السلامة من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح.

المسلسل الجديد يعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي وتعرض الحلقة في أول عرض لها خلال اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء ويعاد 3 مرات على مدار اليوم بالإضافة إلى العرض الأولى في تمام الساعة السادسة والربع مساء على قناة سي بي سي دراما والعرض على منصة واتش إت.

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