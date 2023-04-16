مختار : إزالة ١٠ حالات بناء مخالف و تعديات على أملاك الدولة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال إطلاعه على التقرير المقدم من عدد من رؤساء المدن و الاحياء لازالة عدد من التعديات على املاك الدولة بنطاق المحافظة.

و قال محمد البسيوني رئيس مركز و مدينة نبروه انه تم تكليف السيد، عاطف سعد نائب رئيس المركز بمتابعة اعمال مراجعة تراخيص البناء بعدد من المناطق بمدينة نبروه وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات فورا تنفيذا للقانون.



كما أكدت الدكتورة، آمال بركات رئيس مركز و مدينة دكرنس انه تم متابعة تنفيذ ازاله فورية لسمل خرسانى اقيم بالمخالفة بقريه ديمشلت وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.



و قال نادر محى الدين رئيس مركز و مدينة المطريه انه تم متابعه تنفيذ اعمال ازالة أعمده خرسانية على قواعد على مساحة 3000 متر مربع بقريه العصافرة خارج الحيز العمرانى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة حيال المخالفة.



و قال محمد عبد الباقي رئيس مركز و مدينة منيه النصر انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة شدة خشبية بغرض عمل قواعد وسمل خرساني بدون ترخيص علي مساحة 60 متر مربع وردم الموقع بالأتربة بناحية ميت طاهر - منية النصر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.



و قال اللواء ماهر هاشم رئيس مركز و مدينه شربين انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة فوريه للتعدي على الأرض الزراعية لعدد 2 مقبره بناحية قريه الدبوسي ومتابعة اعمال وفك أخشاب أعمده دور ثاني علوي بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات تطبيقا للقانون باشراف الاستاذه رشا فاروق نائب رئيس المركز.



كما أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.