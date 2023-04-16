إصابة شخصين وتحطم سياره نقل على طريق بركة السبع بالمنوفية

أصيب شخصان وتحطمت سيارة نقل، وذلك في حادث مروع بمطلع كوبرى طوخ طنبشا العلوى بالطريق الزراعي اتجاه القاهرة المار بمركز بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة ومجلس المدينة والإسعاف الي موقع الحادث لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوقوع حادث تصادم مروع صباح اليوم بمطلع كوبرى طوخ طنبشا العلوى بالطريق الزراعى اتجاة القاهرة ونتج عنه إصابة شخصين وتدمير سيارة نقل وعلى الفور قامت قوه من مجلس مدينة بركة السبع والطرق برفع آثار الحادث لإحداث سيولة مرورية.

بالانتقال والفحص تبين لرئيس المباحث رائد محمد فرغلي، أن السيارة قيادة، "س ح، م" مقيم المنصورة تحمل لوحات معدنية رقم ٩٦٣٨ والمقطورة التي تدمرت جراء وقوع الحادث، "س ف ز"، وتحمل لوحات معدنية رقم ٦٤٥٧ تحولت إلى أجزاء مهشمة.

كما تبين لقوات الشرطة أن السيارة كانت قيادة السائق "ا، م، ا" البالغ من العمر ٤٣ سنة ومقيم المنصورة كما تبين إصابة التباع ويدعى "م، م، ع، ا"، ٢٣ سنة، مقيم العامرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بركة السبع العام، كما تم رفع مخلفات السيارة بلودر خاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، على جانب الطريق وتسيير الحركة.